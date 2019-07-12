12 Temmuz 2019, Cuma
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Okay Yokuşlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması
Okay Yokuşlu ve Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Adı Galatasaray ile anılan Okay için Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmediklerini belirten Altıparmak, Mehmet Topal'ın kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyledi.
12.07.2019
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