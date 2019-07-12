Okay Yokuşlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Okay Yokuşlu ve Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Adı Galatasaray ile anılan Okay için Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmediklerini belirten Altıparmak, Mehmet Topal'ın kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyledi.