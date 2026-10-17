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Okan Buruk'tan Rafael Leao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama
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Okan Buruk'tan Rafael Leao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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