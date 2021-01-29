29 Ocak 2021, Cuma
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Nevzat Dindar: İrfan Can Kahveci Fatih Terim için olmazsa olmaz
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "İrfan Can, Fatih Terim'in olmazsa olmaz olarak gördüğü parçalardan biri." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
29.01.2021
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