Nevzat Dindar: Fatih Terim ile devam edilirse Arda Turan'ın sözleşmesi uzatılacak

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündem kongreye çevrildi. Hangi isimlerin takımda kalacağı, hangi isimlerin gideceği tamamen seçime bağlı durumda. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dindar, "Galatasaray Fatih Terim ile devam ederse Arda Turan'la sözleşme yapılacak. Eğer Terim devam etmezse Arda Turan tartışılır bir hale gelecek. (GS spor haberleri)

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