20 Mayıs 2021, Perşembe
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Nevzat Dindar: Fatih Terim ile devam edilirse Arda Turan'ın sözleşmesi uzatılacak
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündem kongreye çevrildi. Hangi isimlerin takımda kalacağı, hangi isimlerin gideceği tamamen seçime bağlı durumda. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dindar, "Galatasaray Fatih Terim ile devam ederse Arda Turan'la sözleşme yapılacak. Eğer Terim devam etmezse Arda Turan tartışılır bir hale gelecek. (GS spor haberleri)
20.05.2021
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