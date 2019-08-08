08 Ağustos 2019, Perşembe
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Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! Falcao ve KAP...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Süper Kupa'yı almasının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, "İnşallah hep beraber KAP'ta açıklamayı görürüz." ifadelerini kullandı.
08.08.2019
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