02 Haziran 2019, Pazar

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Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a cevap geldi. Fikret Orman'ın "Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi" sözlerine "Gir cahille tartışmaya, gör cehennem neymiş" deyişiyle karşılık verdi.
02.06.2019

Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap 02.06.2019
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