02 Haziran 2019, Pazar

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Galatasaray'da hedef Bruma

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak için çaba sarf ederken diğer taraftan da eski futbolcusu Bruma'yı transfer listesine aldı.
02.06.2019

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