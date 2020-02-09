09 Şubat 2020, Pazar

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Mustafa Cengiz, çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz, Fenerbahçe kulübünden Aytemiz Alanyaspor maçının hakem yönetimiyle ilgili gelen sert eleştirilere çarpıcı sözlerle yanıt verdi.
09.02.2020

İşte Cengiz'in maç sonrasında yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Siz hem gülüyorsunuz ama tabiri caizse ağlıyorsunuz her gün çıkıp. Geçen yıl sanırım kasım ayıydı, biz Rusya'daydık, 17 kulüp adına sadece 8 takımın olduğu bir bildiri yayımlandı. Bu bildirinin baş aktörlerinden birinin hakemlerden şikayetçi olmasını ben anlayamıyorum. Biz ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz."

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim. Biz derbide de yenebiliriz, yenilebiliriz. 6-0 yenildik, Beşiktaş şampiyon olmuş olabilir, ben yanılmış olabilirim. TFF, hepimizin federasyonu. Onu bitirerek bir yere varamayız. Siz hangi maddeye göre artırım verdiniz bunu sorduk. Hala daha yanıt alamadık. Biz sadece soru soruyoruz."

"Herkesin yaralı olduğu yerde genel bir durumdan bahsetmek zor ama sporun kardeşlik içinde yapılacağına o birliğin tesis edileceğine inanıyorum. Sadece kendimiz için değil, herkes için adalet istemeliyiz. Mali ve idari açıdan iflas ederseniz kayyuma gidersiniz. Bizden hoşlanmayabilirsiniz ama kayyum talep etmek, hele bu kadar yoğun başarılardan sonra bunu istemeyi ben iyi niyetli görmüyorum."

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