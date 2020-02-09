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Erman Toroğlu: Adem Büyük "Radamel Büyük" oldu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol atan Adem Büyük'ü öven Toroğlu, "Adem Büyük "Radamel Büyük" oldu." ifadelerini kullandı.
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