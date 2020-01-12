12 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Onyekuru açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun 2-3 hafta içinde sahalara dönebileceğini açıkladı. Cengiz, Fatih Terim ile arasında sorun olmadığını belirtti.
12.01.2020

Henry Onyekuru'nun son durumu ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Transferde Galatasaray için en doğru, uygun, optimum düzeyde işleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Onyekuru çok şanssız ve ağır bir hastalık yaşadı, sağlık ekibimizi ve Yener Hoca'yı candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptılar. Maalesef Nijerya'ya giderken ilaç almamış ve sıtmanın en tehlikelisine, ölümcül olanına yakalanmış. 48 saat içinde önlem alınmasa sonuçları çok kötü olabilirdi. Şimdi 2-3 hafta içinde inşallah düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz, Galatasaray'a aşık. Mesele sadece para değil. Bazıları buna inanmıyor ama oyuncularımız Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru iyileşecek. Luyindama da biliyorsunuz böyle şanssız sakatlandı. Afrika'ya gidene bir şey oluyor, artık nazar boncuğu takacağız herhalde bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İÇİN STRATEJİ BELİRLEDİK"

Transfer konusunda Fatih Terim ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Mustafa Cengiz, "Transfer için hocamızla stratejik toplantımızı yaptık. Orada bir plan yaptık, strateji belirledik. O öngörü içinde, elimizden geleni FFP çerçevesinde yapacağız."

Fatih Terim ile aralarında bir problem olup olmadığıyla ilgili olarak Cengiz, "Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız" açıklamasını yaptı.

Cengiz'den Terim ve Onyekuru açıklaması Cengiz'den Terim ve Onyekuru açıklaması 12.01.2020
Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum" 12.01.2020
Babel'den Galatasaray'a gönderme Babel'den Galatasaray'a gönderme 12.01.2020
Galatasaray Babel transferini açıkladı Galatasaray Babel transferini açıkladı 12.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden! Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden! 11.01.2020
Serdar Sarıdağ'dan flaş Babel sözleri! Serdar Sarıdağ'dan flaş Babel sözleri! 11.01.2020
Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum "Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" 11.01.2020
Galatasaray'da Arda Turan açıklaması Galatasaray'da Arda Turan açıklaması 11.01.2020
Onyekuru sıtmaya yakalandı Onyekuru sıtmaya yakalandı 11.01.2020
Galatasaray 3-1 Altay | GENİŞ ÖZET Galatasaray 3-1 Altay | GENİŞ ÖZET 10.01.2020
Jesse Sekidika'dan Fatih Terim sözleri! Jesse Sekidika'dan Fatih Terim sözleri! 10.01.2020
Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama 10.01.2020
Abdurrahim Albayrak: En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın Abdurrahim Albayrak: En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın 09.01.2020
Ryan Babel İstanbul'dan ayrılıyor! İşte ilk görüntüler... Ryan Babel İstanbul'dan ayrılıyor! İşte ilk görüntüler... 09.01.2020
Canlı yayında açıkladı! İşte Babel'in ayrılma sebebi Canlı yayında açıkladı! İşte Babel'in ayrılma sebebi 09.01.2020
Ryan Babel Ajax'a mı transfer oluyor? Ryan Babel Ajax'a mı transfer oluyor? 09.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Arda Turan kararı! Transfer...
Galatasaray'da Onyekuru depremi! Sözleşmesi feshedilebilir
Abdurrahim Albayrak transfer için İtalya'da! Yıldız oyuncuyu...
Fenerbahçe'den çok konuşulacak takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan yıldız ismi istedi! "Verin parlatayım"
Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör