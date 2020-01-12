12 Ocak 2020, Pazar

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Mustafa Cengiz: Yapılandırma yaramıza merhem oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yaptıkları anlaşmanın sorunlarını tamamen ortadan kaldırmadığını ancak yaralarına merhem olduğunu söyledi.
12.01.2020

Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen ocak ayı divan kurulu toplantısında TBB ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Mustafa Cengiz, yapılandırma çalışmalarının geçen yılın ağustos ayında başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi. Yaraya merhem oldu. Ağustos sonu itibarıyla çok uzun yıllardır üzerimizde biriken çok ağır maddi yük artık nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Buna sağ olsun devletimiz müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık bir süreye yaydı. Gecikmiş ve öteleyemeyeceğimiz borçlara da nakit desteği verdi. O destek bu kredilendirmenin içine alındı. Ek bir teminat veya ipotek vermedik. Tam tersine 'Ada bizim kırmızı çizgimizdir. Asla teminat ve ipotek olarak vermeyiz.' dedik. Sağ olsun TBB de buna saygı gösterdi."

Cengiz, yapılandırmayla ilgili ağustostan bu yana Emlak Konut ile yaptıkları Florya ve Riva anlaşmaları, eski başkanlardan Dursun Özbek'in getirdiği hacizlerin sorun oluşturduğunu belitti.

Florya arazisinde Emlak Konut ile yaşadıkları sorunu sulh yoluyla çözdüklerini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Mağrib ile maşrıb bir araya gelse, orta dünya ile üst dünya bir araya gelse o Florya'nın tapusu yeniden alınamazdı. Bu benim ya da yönetimimin değil Galatasaray camiasının gücü ve başarısıdır. 2016'daki bedel üzerinden Florya'yı geri aldık. Faiz ödeyeceğiz. Onu da yapılandırma anlaşmasının içine aldık. Buradan açıkça Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Rakiplerimiz de bundan hemen heves edip 'Bize de verin.' diye saldırıda bulunmasın. Biz, kendi mülkümüzü ve evimizi aldık. Buna delalet eden herkese teşekkür ediyorum."

Riva projesinde kısa sürede 190 milyon liralık satış gerçekleştirildiğini anlatan başkan Cengiz, "Riva ne kadar satılırsa, ne kadar başarılı olursa Florya o kadar güçlenecek. 1 milyar liraya yakın tahmini gelir, 508 milyon lira minimum gelir var. Biz büyüklerimizin bize miras bıraktığı değerleri koruyup geliştirdiğimize inanıyoruz. Bu projelerden elde edilecek gelirler, yapılandırmayı ödememize temel teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Divan kuruluna "haciz" tepkisi

Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Dursun Özbek'in kulübe getirdiği haczin divan kurulunda gündeme getirilmemesine tepki gösterdi.

"Divanın araştırıcı, sorgulayıcı ve inceleyici tavrına teşekkür ederim. Bu belki bizi diri tutuyor ama ne kadar tahammül ederiz, bu sinerjimiz ne kadar sürer bilmiyoruz." diyen Cengiz, şöyle devam etti:

"Sonsuz enerji şahsıma ve yönetimimize ait değil. Bu arada bir haciz olayıyla karşılaştık. Divanda bir tek soru sorulduğunu görmedim. 'Birileri size çok ağır bir haciz koydu. Bu nedir, nasıldır, nasıl çözülür?' diyen olmadı. Bize teşekkür de gelmedi. Hatta teşekkür edenler yönetimci olmakla suçlandı. O nedenle insanlar hep ortaya sıcak konuştu. Bizim yönetim olarak buraya ihtiyacımız var. Ajandanız yoksa, maddi, siyasi ya da ticari ikinci bir planınız yoksa beklediğiniz tek şey takdir, teşekkürdür. Eğer teşekkür, vefa ve takdir göremezseniz yaptığınız sosyal hizmetin hiçbir anlamı yoktur."

Yapılandırma anlaşmasının uzamasından dolayı 3 ay boyunca bankadaki hesaplarına bloke geldiğini aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim nakit akışta ve ödemede hiçbir sorunumuz yok. 127 milyon lirayı haciz ve Emlak Konut nedeniyle yapılandırma bitmediği için 3 ay bankalarda kullanamadık. Herhangi bir nema alamadık. Bu gemiyi 3 ay sizlerin başını yere eğdirmeme adına mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah biliyor, bir de biz biliyoruz. Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirmesi gerekse teknik ücretlendirme çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp bedava oynamıyor fakat bizim FIFA'lık hiçbir sürecimiz olmadı. Yapılandırma anlaşması, Galatasaray'ın çıkarlarına en uygun halde günlerce tek tek maddelerin üzerinden geçerek çözdüğümüz bir şeydir. Önüne gelen dağıtılan bir ulufe değildir. Buna uyan kulüpler girebiliyor. Biz buna uyuyoruz."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, mali konularda adımlarını UEFA'ya göre attıklarını vurgulayarak, "UEFA Finansal Fair Play kriterleri bizim ana çizgimiz. Çifte denetlemeden geçiyoruz. Bizim bu konuda rakamlarla ilgili en ufak oynamamız yok. Lütfen halka açık bir şirketle ilgili tabirler kullanırken dikkatli olalım. Haklıysanız gelin bize anlatın, kendimizi düzeltelim. Sırf bize vurmak için birtakım rakamlar oluşturup Galatasaray'ı vurmayın. Biz bugün varız yarın yokuz ama Galatasaray baki. Galatasaray asla hileye, hurdaya, oyunu bozacak namertçe bir harekete girmez. Her zaman alnımız açık. Eğer bir hata varsa söyleyin düzeltelim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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