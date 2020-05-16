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Mustafa Cengiz taburcu edildi

Yaklaşık 1 hafta önce beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden taburcu edildi.
16.05.2020
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Mustafa Cengiz taburcu edildi Mustafa Cengiz taburcu edildi 16.05.2020
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