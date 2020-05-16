Galatasaray'da kiralıklar yol ayrımında

Galatasaray kiralık olarak forma giyen Seri, Lemina ve Onyekuru'yla yola devam etmek istiyor. Ancak yıldız oyuncuların sözleşmelerinde yazan opsiyonların kullanılması mümkün gözükmüyor.

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