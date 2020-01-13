Mustafa Cengiz: Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Spor Kulüpleri - Federasyonları Çalıştayı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Ali Koç'un kendisi hakkında söylediği sözler hakkında 'Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti?' dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında söylediği sözlere şöyle yanıt verdi:

"Ali Koç'un söylediği sözler bir kulüp başkanına yakışmıyor."

"Play-Off ile ilgili söylediğim sözler Ali Koç'u neden rahatsız etti? Play-Off'un oynanmasına Fenerbahçe mi ön ayak oldu?"

"Rakip kulüp başkanına yalancısın diyecek kadar edepsiz olamam."

"Menajerlere 2 yılda 100 milyon TL'ye yakın para ödedik. Menajerlik ücretinin TFF'de doğru yazılmaması beni ilgilendirmiyor."

"Ben devletimizin sunduğu yapılandırmadan memnunum."

""Ben siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ Terör Örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş? Etkisi bittikten sonra kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun gözünün içine içine yalan söylemiyordur. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı. Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullandı.