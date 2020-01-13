13 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika...

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Sekidika, Galatasaray'da kalıyor. Nijeryalı genç futbolcu Bursaspor'a kiralanmayacak. İşte detaylar...
13.01.2020

Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... 13.01.2020
Mustafa Cengiz: Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti? Mustafa Cengiz: Söylediğim sözler neden Ali Koç'u rahatsız etti? 13.01.2020
Florin Andone: Cordoba'ya dönebilirim Florin Andone: Cordoba'ya dönebilirim 13.01.2020
Sofiane Feghouli: Şampiyonlukla sezonu bitireceğiz Sofiane Feghouli: Şampiyonlukla sezonu bitireceğiz 13.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray Murillo'da sona doğru Galatasaray Murillo'da sona doğru 13.01.2020
Galatasaray'ın Antalya kampı Galatasaray'ın Antalya kampı 12.01.2020
Seri Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı Seri Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı 12.01.2020
Mustafa Cengiz: Yapılandırma yaramıza merhem oldu Mustafa Cengiz: Yapılandırma yaramıza merhem oldu 12.01.2020
Cengiz'den Terim ve Onyekuru açıklaması Cengiz'den Terim ve Onyekuru açıklaması 12.01.2020
Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum" 12.01.2020
Babel'den Galatasaray'a gönderme Babel'den Galatasaray'a gönderme 12.01.2020
Galatasaray Babel transferini açıkladı Galatasaray Babel transferini açıkladı 12.01.2020
Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden! Galatasaray'da Babel'den sonra 4 ayrılık birden! 11.01.2020
Serdar Sarıdağ'dan flaş Babel sözleri! Serdar Sarıdağ'dan flaş Babel sözleri! 11.01.2020
Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum "Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum" 11.01.2020
Galatasaray'da Arda Turan açıklaması Galatasaray'da Arda Turan açıklaması 11.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde....
Oyuncu resmen transferini açıkladı! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"
Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...
Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi
Guilherme Beşiktaş'ta! İşte transferin detayları
Galatasaray'da soğuk savaş! Cengiz ile Terim arasındaki gerilim bitmiyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör