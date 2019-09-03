03 Eylül 2019, Salı
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Mustafa Cengiz: Falcao maddi fedakarlık yaptı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
03.09.2019
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