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Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza teşekkür ederim

Galatasray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferinde Mustafa Cengiz'in kendisine tam yetki verdiğini belirtti.
03.09.2019

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