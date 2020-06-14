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Muslera hastaneye böyle getirildi! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte o görüntüler...
14.06.2020
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