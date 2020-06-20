Muslera: Bu süreçte çok sayıda mesaj aldım

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarına destek verdi. Kulüp televizyonuna da konuşan açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci, "Arkadaşlarım en iyisini yapıp müzemize bir kupa daha kazandıracaktır" diye konuştu.

ABONE OL