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Milenyum aslanı Galatasaray

Galatasaray, Milenyum Çağı olarak kabul edilen 2000 yılı ve sonrasında kazandığı kupalarla rakiplerine fark attı.
27.05.2019

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