27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Milenyum aslanı Galatasaray
Galatasaray, Milenyum Çağı olarak kabul edilen 2000 yılı ve sonrasında kazandığı kupalarla rakiplerine fark attı.
27.05.2019
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