20 Kasım 2020, Cuma
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Metin Öztürk: Seçime kesinlikle hazırız
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçime hazır olduklarını belirterek, "19 Aralık'ta çoğunluk sağlanamazsa 26 Aralık Galatasaray'ın seçim tarihi. Seçimler mayıs ayında yapılmalı hep söylüyoruz ama Galatasaray'da baskın seçimler bazen mecburiyetten kaynaklanan, ekonominin kötü gitmesi gibi, yapılıyor. Dursun Özbek nefretini kullanarak hiçbir proje yapmayan bir başkan seçildi. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor. Birinin nefreti üzerine birinin seçilmesi doğru değil. Biz 2 yıl önce yola çıktık ve bu baskın seçimlere hazırlık olsun diye 2 yıl öncesinden hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih Mayıs 2021'dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür. Biz hazırız arzu ederiz ki diğer adaylar da hazır olsun" dedi.
20.11.2020
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