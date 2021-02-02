02 Şubat 2021, Salı
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Mehmet Özcan: Linnes Galatasaray'dan başka hiçbir takımda bu parayı alamaz
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Son Sayfa Transfer programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Bugün Belhanda ve Feghouli kazandığı parayı Körfez ülkelerinde bulabilir ama Linnes Galatasaray'dan başka hiçbir takımda bu parayı alamaz." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
02.02.2021
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