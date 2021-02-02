02 Şubat 2021, Salı
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Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'ın transferleri çok isabetli oldu"
A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, canlı yayında Galatasaray'ın transferlerini değerlendirdi. Kelleci, "Sarı kırmızılıların transferleri her ne kadar son anda gerçekleşse de çok isabetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o yorumlar...
02.02.2021
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