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Mehmet Ayan: Gedson Fernandes'in Galatasaray'da ilk 11 oynama zorunluluğu mu var?"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, 'Futbol Meydanı' programında Galatasaray'ın yıldız ismi için çarpıcı açıkalamalarda bulundu. Ayan, "Gedson Fernandes ile Galatasaray arasında 'ilk 11 oynar' anlaşması mı var?" dedi. (GS spor haberleri)
18.03.2021
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