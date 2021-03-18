Mehmet Ayan: Gedson Fernandes'in Galatasaray'da ilk 11 oynama zorunluluğu mu var?"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, 'Futbol Meydanı' programında Galatasaray'ın yıldız ismi için çarpıcı açıkalamalarda bulundu. Ayan, "Gedson Fernandes ile Galatasaray arasında 'ilk 11 oynar' anlaşması mı var?" dedi. (GS spor haberleri)

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