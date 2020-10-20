Mehmet Ayan: Fatih Terim Etebo'ya çok kızgın

A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu Ayan, "Fatih Terim'in sakinliğinin altında Etebo'ya çok büyük bir kızgınlık var." dedi.

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