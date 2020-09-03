03 Eylül 2020, Perşembe
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Martin Linnes'ten milli takımda Türkçe konuşma!
Galatasaray'ın Norveçli beki Martin Linnes, UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için ülkesine gitti. 28 yaşındaki oyuncu, antrenmanda milli takıma motivasyon konuşmasını Türkçe olarak yaptı. Erling Haaland'da antrenmanda bulunan isimler arasındaydı.
03.09.2020
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