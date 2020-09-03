03 Eylül 2020, Perşembe

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Galatasaray'da sistem değişiyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sistem değişikliği yaşanıyor. Orta saha transferini bekleyen Fatih Terim, antrenmanlarda 3-5-2 sistemini deniyor.
03.09.2020
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