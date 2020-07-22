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Mariano Galatasaray'dan ayrıldı! İşte ilk sözleri

Galatasaray'a 2017 yazında Sevilla'dan gelen ve sarı-kırmızılılarla son antrenmanına çıkan Mariano, Cimbom'a veda etti. İşte Brezilyalı sağ bekin ayrılık sonrası ilk sözleri...
22.07.2020
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