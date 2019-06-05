05 Haziran 2019, Çarşamba

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Marcao'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın başarılı stoperi​ Marcao, olası transfer teklifleri ile ilgilenmediğini ve tek düşüncesinin Galatasaray olduğunu söyledi.
05.06.2019

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