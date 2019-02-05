05 Şubat 2019, Salı
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Maicon Al Nassr'a kiralandı
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.. Sarı kırmızılılar, Brezilyalı stoperi Maicon'u 1.5 yıllığına Al Nassr'a kiraladı.
05.02.2019
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