05 Şubat 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Aslan kupada avantaj arıyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20:30'da oynanacak karşılaşma A2'den naklen ekranlara gelecek.
05.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Fikret Orman: "Burak'ın kaptan olmasını çok isterim"
- Al Nassr Maicon'un peşinde
- Al Nassr Maicon'un peşinde
- Kagawa: Buraya geldiğim için çok mutluyum
- Yeni Kartal'lar imzaladı
- Al Nassr Maicon'un peşinde
- Kagawa: Buraya geldiğim için çok mutluyum
- Kagawa: Buraya geldiğim için çok mutluyum
- Yeni Kartal'lar imzaladı
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!