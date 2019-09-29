Luyindama: Genel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama, Fenerbahçe derbisi sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Derbiye galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten Demokratik Kongolu stoper, "Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama da müsabakaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Ancak futbol 3 sonuca da açık. Burada beraberlik ortaya çıktı. Biz konsantre olarak devam ediyoruz. Defansif anlamda gol yemememiz iyiydi. Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyunculara sahibiz ama organizasyon sorunu yaşıyoruz. Lig uzun, daha zamanımız var." ifadelerini kullandı.