George Gardi: Leao'yu Süper Lig'den de bir takım istedi

Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Rafael Leao hakkında menajeri George Gardi'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Göztepe maçı sonrası konuşan Gardi, Portekizli yıldız için Avrupa'nın önemli liglerinden birçok teklif bulunduğunu belirtirken, Leao'nun tüm seçenekler arasından Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi. Menajer, "Leao'ya Serie A ve Premier Lig'den takımların ilgisi vardı ve teklifler geldi. Süper Lig'den de bir takım kendisini istedi. Daha yüksek teklifler de oldu. Ancak kendisi Galatasaray'ı istediği için tercihini bu yönde kullandı" ifadelerini kullandı.