04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Lens için Katar'dan teklif bekleniyor

Beşiktaş yönetimi, Avrupa'da transfer dönemi kapansa da yollarını ayırmayı düşündüğü Jeremain Lens için katar'dan teklif bekliyor.
04.09.2019

Beşiktaş transfer dönemini 8 takviye ile kapatırken, gönderilmesi düşünülen isimlerden biri olan Jeremain Lens'in takım bulamaması yönetimi farklı arayışlara yöneltti.

N'Koudou'dan sonra Diaby'nin de gelmesiyle kanatları yenilenen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sezona Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı.

Tecrübeli teknik adamın bu kararından sonra Jeremain Lens için bir kez daha kulüp arayışına girildi. Avrupa'da transfer dönemi resmen kapansa da Beşiktaş yönetiminin Jeremain Lens ile yollarını ayırma konusundaki ümitleri henüz tükenmedi.

İlk hedef Hollandalı oyuncuyu transferin devam ettiği katar ligine göndermek. Katar ve birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonunun yaklaşık 1 ay daha açık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, teklif beklemeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Lens siyah beyazlı formayla çıktığı 54 lig maçında 2 gol 9 asist üretebildi.

Lens için Katar'dan teklif bekleniyor Lens için Katar'dan teklif bekleniyor 04.09.2019
Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray 04.09.2019
İşte Falcao'nun sözleşme detayları İşte Falcao'nun sözleşme detayları 04.09.2019
Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu 04.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa... "Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa..." 03.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler... Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler... 03.09.2019
Fernando Muslera: Falcao çok önemli bir oyuncu Fernando Muslera: Falcao çok önemli bir oyuncu 03.09.2019
Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza teşekkür ederim Abdurrahim Albayrak: Başkanımıza teşekkür ederim 03.09.2019
Mustafa Cengiz: Falcao maddi fedakarlık yaptı Mustafa Cengiz: Falcao maddi fedakarlık yaptı 03.09.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao 6.Kolombiyalı oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao 6.Kolombiyalı oldu. 03.09.2019
Ve G.Saray Falcao'yu böyle duyurdu! Ve G.Saray Falcao'yu böyle duyurdu! 02.09.2019
Falcao ve Lemina sözleşmeyi imzaladı! Falcao ve Lemina sözleşmeyi imzaladı! 02.09.2019
Galatasaray Andone'yi KAP'a bildirdi Galatasaray Andone'yi KAP'a bildirdi 02.09.2019
Galatasaray'a Gabonlu orta saha Galatasaray'a Gabonlu orta saha 02.09.2019
Galatasaray'a bir dünya yıldızı: Falcao Galatasaray'a bir dünya yıldızı: Falcao 02.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!
Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov imzayı atıyor!
Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar
En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..
Amerika - Türkiye maçı dünya basınında! İşte manşetler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör