Lens için Katar'dan teklif bekleniyor

Beşiktaş yönetimi, Avrupa'da transfer dönemi kapansa da yollarını ayırmayı düşündüğü Jeremain Lens için katar'dan teklif bekliyor.

Beşiktaş transfer dönemini 8 takviye ile kapatırken, gönderilmesi düşünülen isimlerden biri olan Jeremain Lens'in takım bulamaması yönetimi farklı arayışlara yöneltti.

N'Koudou'dan sonra Diaby'nin de gelmesiyle kanatları yenilenen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sezona Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı.

Tecrübeli teknik adamın bu kararından sonra Jeremain Lens için bir kez daha kulüp arayışına girildi. Avrupa'da transfer dönemi resmen kapansa da Beşiktaş yönetiminin Jeremain Lens ile yollarını ayırma konusundaki ümitleri henüz tükenmedi.

İlk hedef Hollandalı oyuncuyu transferin devam ettiği katar ligine göndermek. Katar ve birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonunun yaklaşık 1 ay daha açık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, teklif beklemeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Lens siyah beyazlı formayla çıktığı 54 lig maçında 2 gol 9 asist üretebildi.