08 Ağustos 2019, Perşembe
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Kupa canavarı Galatasaray
Galatasaray, son 8 sezonda müzesine 14 kupa götürerek önemli bir başarıya imza attı...
08.08.2019
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