Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası ErmanToroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net penaltı veririm"
Konyaspor - Galatasaray maçının ardından tratışmalı pozisyonları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Konyaspor'un atağında Babel'in, Adil'e yaptığı hareket net penaltı. Babel direkt adamın üstüne gidiyor." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net penaltı veririm" 05 Mart 2022 | 12:00
01:41
Gomis'ten Barcelona yorumu! "Saygı duyuyoruz ama..." 05 Mart 2022 | 12:00
00:29
Toroğlu Torrent'e ateş püskürdü! "2 dakikalık teknik direktörsün" 05 Mart 2022 | 12:00
01:48
Torrent'e sert eleştiri! "Marifetmiş gibi..." 05 Mart 2022 | 12:00
01:03
Toroğlu'dan şok G.Saray yorumu! "Kötünün de kötüsü..." 05 Mart 2022 | 12:00
00:34
Çarpıcı Torrent yorumu: 'Guardiola'nın çaycısı dediler' 05 Mart 2022 | 12:00
03:26
Konyaspor - Galatasaray maçı ile ilgili detaylı bilgiler... 05 Mart 2022 | 12:00
01:01
Dikkat çeken yorum! "Terim gelirse kahve içemezler" 05 Mart 2022 | 12:00