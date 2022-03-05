GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten Barcelona yorumu! "Saygı duyuyoruz ama..."
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı ilk yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Bafetimbi Gomis, A Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Gomis, "İkinci yarıda iyi bir reaksiyon gösterdik ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Barcelona'ya saygı duyuyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Türk futbolunu iyi bir şekilde temsil edeceğiz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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