19 Mayıs 2019, Pazar

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Kazanan şampiyon olacak

Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray ile ​Medipol ​Başakşehir'in şampiyonluk mücadelesine sahne olacak... Kazanan takımın ipi göğüsleyeceği kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.
19.05.2019

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