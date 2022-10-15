KAYSERİSPOR - GALATASARAY CANLI İZLE | Kayserispor - Galatasaray maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
Kayserispor - Galatasaray CANLI İZLE | Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Zorlu mücadele 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kayserispor - Galatasaray maçını CANLI izle...
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