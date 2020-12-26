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İşte Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'daki son gelişmeler

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
26.12.2020
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