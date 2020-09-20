Idrissa Doumbia: Fatih Terim ile çalışmayı kim istemez ki?

Galatasaray'ın transfer listesinin başındaki isim Idrissa Doumbia, Sabah Gazetesi'ne açıklamalar yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, "Fatih Terim gibi büyük bir hocayla kim çalışmak istemez ki?" dedi.

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