Hopdedik Ayhan Galatasaray'ın 2011-12 sezonu şampiyonluğunu kutladığı anları böyle anlattı!
A Spor'da yayınlanan Yaşasın Hafta Sonu programına konuk olan Hopdedik Ayhan, Galatasaray'ın 2011-12 sezonu şampiyonluğunu kutladığı anları böyle anlattı. İşte o sözler...
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