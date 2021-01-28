28 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Süper Lig'de ilk yarının en kötüsü Galatasaray ve Fatih Terim"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Süper Lig'in ilk yarısını değerlendirdi. Galatasaray'a da değinen Uluç, "Süper Lig'de ilk yarının en kötü teknik direktörü Fatih Terim. En kötü futbol oynayan takımı da Galatasaray" dedi.
28.01.2021
ABONE OL

DİĞER
Süper Lig'de ilk yarının en kötüsü G.Saray ve Terim "Süper Lig'de ilk yarının en kötüsü G.Saray ve Terim" 28.01.2021
G.Saray'da ayrılık! Kiralık gidiyor G.Saray'da ayrılık! Kiralık gidiyor 28.01.2021
Diagne'nin transfer detaylarını açıkladı! Kiralama ve satın alma... "Diagne'nin transfer detaylarını açıkladı! "Kiralama ve satın alma..." 28.01.2021
Flaş açıklama! G.Saray İrfan Can'ı alamazsa... Flaş açıklama! "G.Saray İrfan Can'ı alamazsa..." 28.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Usta yorumcudan flaş açıklama! G.Saray İrfan Can'ı alamazsa... Usta yorumcudan flaş açıklama! G.Saray İrfan Can'ı alamazsa... 27.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray bir adım önde Canlı yayında açıkladı! Galatasaray bir adım önde 27.01.2021
Mostafa Mohamed Galatasaray'da Mostafa Mohamed Galatasaray'da 26.01.2021
Flaş İrfan Can sözleri! Fenerbahçe birkaç adım önde... Flaş İrfan Can sözleri! "Fenerbahçe birkaç adım önde..." 26.01.2021
F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı 25.01.2021
Transferi canlı yayında duyurdu! Anlaşma tamam Transferi canlı yayında duyurdu! Anlaşma tamam 24.01.2021
Tanju Çolak'tan Falcao eleştirisi! Neredesin? Tanju Çolak'tan Falcao eleştirisi! "Neredesin?" 24.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a o isimden kötü haber Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a o isimden kötü haber 24.01.2021
Belhanda kararını yönetime iletti! Sözleşmesi... Belhanda kararını yönetime iletti! Sözleşmesi... 24.01.2021
G.Saray İrfan Can'da ısrarcı çünkü... "G.Saray İrfan Can'da ısrarcı çünkü..." 24.01.2021
Toroğlu'ndan Feghouli sözleri! Bazen tavşan bazen kuş... Toroğlu'ndan Feghouli sözleri! "Bazen tavşan bazen kuş..." 23.01.2021
G.Saray'dan forvet hamlesi! Takas teklif edildi G.Saray'dan forvet hamlesi! Takas teklif edildi 23.01.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Kaan Ayhan harekatı! İşte sunulan teklif...
Süper Lig kulübünün başkanı açıkladı! "Değerini bulursa gidebilir"
Trabzonspor'un Süper Kupa zaferi yerel basında coşkuyla karşılandı! "Kupaların efendisi"
Fenerbahçe Marega'dan sonra Premier Lig golcüsünün peşinde! Anlaşma...
Galatasaray'da Feghouli belirsizliği! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Spor yazarları Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalini yorumladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör