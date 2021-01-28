Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Süper Lig'de ilk yarının en kötüsü Galatasaray ve Fatih Terim"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Süper Lig'in ilk yarısını değerlendirdi. Galatasaray'a da değinen Uluç, "Süper Lig'de ilk yarının en kötü teknik direktörü Fatih Terim. En kötü futbol oynayan takımı da Galatasaray" dedi.

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