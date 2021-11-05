Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Korkak olmasaydı..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken, sarı-kırmızılıların teknik direktör Fatih Terim için flaş sözler sarf etti. Uluç, "Fatih Terim korkak olmasaydı Galatasaray 5 atardı. Kafa olarak artık sıradan bir Türk antrenöründen farksız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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