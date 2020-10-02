02 Ekim 2020, Cuma

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Hıncal Uluç: Steven Gerrard Fatih Terim'i yendi

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Rangers - Galatasaray maçını değerlendirdi. Uluç, "Gerrard, Fatih Terim'i yendi." dedi.
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