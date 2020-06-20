20 Haziran 2020, Cumartesi

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Hıncal Uluç: Ben böyle bir Galatasaray görmedim

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a yenilen Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi. Uluç, "Galatasaray ruhsuz top oynuyor. Ben böyle bir Galatasaray görmedim. Galatasaray'ın ne oynadığı belli değil" ifadelerini kullandı.
20.06.2020
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