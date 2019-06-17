17 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın yeni forması satışta
Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği klasik parçalı forma görücüye çıktı.
17.06.2019
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği klasik parçalı forma satışa sunuldu.
Sarı kırmızılı ekibin UEFA Kupası şampiyonluğunun 20. yılı dolayısıyla 1999-2000 sezonunda giyilen formalardan esinlenilerek hazırlanan tasarımda, geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takım temsil edildi.
Formanın içine "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı işlendi.
Forma kiti, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve çoraplarla tamamlandı.
Yetişkin formaları 249,90, çocuk formaları ise 189,90 liradan satışa çıkarıldı.
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