19 Mart 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'ın şampiyonluk planı

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Galatasaray, son 8 maçından galip ayrılarak şampiyonluğu kazanmanın planlarını yapıyor.
19.03.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray'ın şampiyonluk planı Galatasaray'ın şampiyonluk planı 19.03.2020
Derbilerin suskun adamı Belhanda Derbilerin suskun adamı Belhanda 18.03.2020
Galatasaray'da koronavirüs önlemleri Galatasaray'da koronavirüs önlemleri 18.03.2020
Galatasaray liderlik fırsatını tepti Galatasaray liderlik fırsatını tepti 17.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi 17.03.2020
Sessiz derbide gol sesi de çıkmadı Sessiz derbide gol sesi de çıkmadı 16.03.2020
Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler 16.03.2020
Erman Toroğlu: O top saha içine düşse penaltı Erman Toroğlu: O top saha içine düşse penaltı 15.03.2020
Galatasaray ve Beşiktaş kafileleri stada ulaştı Galatasaray ve Beşiktaş kafileleri stada ulaştı 15.03.2020
Galatasaray kafilesi stada doğru hareket etti Galatasaray kafilesi stada doğru hareket etti 15.03.2020
Devletin verdiği karara uymak zorundayız "Devletin verdiği karara uymak zorundayız" 14.03.2020
Muslera mı Karius mu? Muslera mı Karius mu? 14.03.2020
Erman Toroğlu: Galatasaray Beşiktaş'ı yenemezse şampiyon olamaz Erman Toroğlu: Galatasaray Beşiktaş'ı yenemezse şampiyon olamaz 13.03.2020
Falcao mu Burak Yılmaz mı? Falcao mu Burak Yılmaz mı? 13.03.2020
Fatih Terim'in derbi karnesi Fatih Terim'in derbi karnesi 13.03.2020
Galatasaray'da Onyekuru sevinci Galatasaray'da Onyekuru sevinci 13.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de sezon sonu ortalık kaynayacak! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular
Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör planı! 3 isim birden...
Koronavirüs salgınından sonra futbolcular ne yapıyor?
Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...
İşte spor camiasında koronavirüs teşhisi konulmuş isimler!
Futbol sorusu Milyoner'e damga vurdu! Joker kullandı ve...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör