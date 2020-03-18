18 Mart 2020, Çarşamba

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Derbilerin suskun adamı Belhanda

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı forma giydiği 11 derbide skora hiç katkı yapamadı.
18.03.2020

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