11 Temmuz 2019, Perşembe

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Galatasaray'ın Onyekuru ısrarı

Galatasaray'ın ​Onyekuru ısrarı sürüyor. Fatih Terim, Nijeryalı oyuncunun bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymesini istiyor.
11.07.2019

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